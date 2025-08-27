Kâğıt atıkları doğada çözünebilir saksıya dönüşecek

EKONOMİ (BURSA) - BTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Hülya Varlıbaş Başboğa’nın yürütücüsü olduğu “Kâğıt Fabrikası Elek Altı Çamurunun Toprakta Çözünebilir Saksı Üretiminde ve Kalıplı Ambalaj Malzemesi Üretiminde Değerlendirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı tarafından destek almaya hak kazandı. Proje ekibinde BTÜ’den Doç. Dr. Salih Parlak, Doç. Dr. Kamil Erken, Doç. Dr. İbrahim Halil Başboğa, Yozgat Bozok Üniversitesinden ise, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Kılıç bulunuyor. Proje kapsamında ilk etapta Varaka Kâğıt Fabrikası’ndan günlük yaklaşık 60-80 ton kadar açığa çıkan elek altı çamurunun yani atık kâğıt liflerinin, çözünebilir saksı ve kalıplı ambalaja dönüştürülmesi hedefleniyor. Döngüsel ekonomiye dâhil edilecek bu çalışma, doğa dostu olması ile de ön plana çıkıyor.

Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Hülya Varlıbaş Başboğa, “Bu proje ile birlikte doğaya zarar veren siyah poşetlerin yerine; çimlendirme, çoğaltma ve büyütme işlemlerinin tamamen toprakta çözünen saksılarla yaparak çevre kirliliğini önlenmeyi planladık” dedi. Özellikle makine parçaları ve hassas malzemelerin nakliyesinde güvenli ambalajlara malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başboğa “Yine atık kâğıt çamuru ve tekstil sektöründen çıkan atık kenevirlerle ambalaj malzemesi çıkaracağız. Bu malzeme ambalajlanacak ürünün şekline göre üretilebilecek, ürünü tam anlamıyla nakliye ve depolamada koruyabilecek. Bu biyobozunur ambalaj malzememiz firmalar ve ülke için çevre duyarlılığının bir göstergesi de olacak” diye konuştu.