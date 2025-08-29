Karabük TSO’dan nitelikli işgücü için teknolojik eğitim hamlesi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen “Mesleki Eğitimde Yüksek Teknoloji” projesi çerçevesinde, iki farklı alanda düzenlenen eğitimler başarıyla tamamlandı.

Karabük TSO Dijital Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen programlar; ileri düzey teknik bilgi, uygulama becerisi ve sektör odaklı yetkinlik kazandırmayı hedefledi. Bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman personel yetiştirilmesine katkı sağlayan eğitimler, kursiyerlerin istihdam imkanlarını artırırken, yerel sanayiye de güçlü bir destek sundu.

Web Tasarımı Eğitimi

Proje kapsamında düzenlenen Web Tasarımı Eğitimi’ne 30 kursiyer katıldı. Toplam 190 saat süren ileri düzey teknik eğitimde, katılımcılar web tasarımı, kullanıcı deneyimi, görsel arayüz tasarımı, kodlama ve güncel web teknolojileri konularında bilgi ve beceri kazandı. Eğitim sonunda, bilişim teknolojileri alanında uzmanlaşmış ve sektörde görev alabilecek nitelikli işgücü yetiştirildi.

Uzman açığını kapatmak amacıyla düzenlendi.

Sanayide ihtiyaç duyulan pnömatik ve hidrolik sistemler konusundaki uzman açığını kapatmak amacıyla düzenlenen bu eğitimde 10 kursiyer yer aldı. 190 saat süren programda katılımcılar, pnömatik ve hidrolik sistemlerin çalışma prensiplerinden bakım-onarım tekniklerine, forklift kullanımı ve güvenlik uygulamalarına kadar geniş kapsamlı bir eğitim aldı. Eğitim sonunda sanayi sektöründe doğrudan istihdama katkı sağlayacak nitelikli personel yetiştirildi.

Başkan Çapraz, sanayimize değer katıyoruz

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, eğitimlerin tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Bölgemizin kalkınması ve sanayimizin rekabet gücünün artması, nitelikli işgücü ile mümkündür. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle, hem gençlerimize hem de sanayimize değer katıyoruz. Katılımcılarımızın edindiği bilgi ve becerilerin, istihdam olanaklarını artırarak bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağına inanıyoruz. Karabük TSO olarak, eğitim ve istihdam odaklı projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."