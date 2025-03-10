Kayseri OSB Teknik Koleji’nden istihdama yönelik kurs programı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen İMEP (İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı) Türkiye’nin 14 ilinde uygulanıyor. Program bütçesi 44 milyon Euro. Programdan, Türklerin yanı sıra uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki yabancılar da faydalanıyor. Sanayi meslek dallarında kursiyerlere 450 TL günlük harçlık veriliyor. Kurslarda kullanılan malzeme-materyaller ve kurs eğitmenine verilecek ücret İMEP tarafından karşılanıyor. Kayseri’de de işletme sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kurslar açılıp eleman yetiştirilmesi hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Eduser ve Expertise France tarafından yürütülen programa dâhil olan Kayseri OSB Özel Teknik Koleji; mobilyacılık, kaynakçılık, terzilik, mobilya döşemeciliği, yatak kapamacılığı ve CNC operatörlüğü alanlarında kurslar düzenleyecek.

Öğrencilerin yüzde 70’i kısa sürede iş buluyor

Kayseri OSB sanayicisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için yeni bir adım daha attıklarını ifade eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “İş garantili olarak açılacak kurslarda, program uygulama esasları içinde 18-45 yaş arası yetişkinlerin, sanayicilerimizin ihtiyacı olan meslek dallarında açılacak kurslar vasıtasıyla yetiştirilerek istihdam sağlanması amaçlanıyor” dedi. Başkan Yalçın, Kayseri OSB Özel Teknik Koleji’nde uyguladıkları eğitim kapsamında öğrencilerin haftanın 3 günü fabrikalarda işbaşı eğitimi aldıklarını da kaydetti. Yalçın, “İşbaşı eğitimlerimiz sayesinde Kayseri OSB Özel Teknik Kolejimizden mezun olan öğrencilerimizin yüzde 70’e yakını kısa sürede iş bulabiliyor. Yeni uygulamaya aldığımız programımızla da kolej öğrencilerimizin dışında meslek sahibi olmak isteyenlere kucak açmış olacağız. Kayseri OSB sanayicisinin ihtiyaç duyduğu elemanların karşılanması konusunda bundan sonra da adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.