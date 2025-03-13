Kayseri’de MYO öğrencileri ve mezunlarına yönelik ödüllü proje yarışması

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı'nın öncülüğünde oluşturulan yarışmanın tanıtım toplantısı Kayseri Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Cıngı, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları ve MYO Müdürlerinin katıldığı StartUpMYO yarışmasının tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, proje yarışmasından oluşacak çıktıların MYO'larda halihazırda öğrenim gören öğrenciler ile son beş yıl içerisinde mezun olmuş olan öğrencilerin girişimcilik yeteneklerine yönelik motivasyonu oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise, Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerinden Kayseri’nin en büyük sıkıntısının vasıflı iş gücü eksikliği olduğuna dikkat çekerek, bu konudaki çabalarının mesleki ve teknik eğitimi nitelikli kılmanın yanında, mezuniyetleri sonrası öğrencilerin istihdamına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından ön başvuru süreci 12 Mart 2025 Çarşamba günü başlayacak olan “StartUpMYO” Proje Yarışması ile ilgili katılımcılar görüş ve önerilerde bulundu.