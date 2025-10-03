  1. Ekonomim
  3. KDK'dan ÖSYM'ye tavsiye karar: İptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sınavlarda tartışmalı bulunan sorular için yapılan itirazlarda önemli bir karara imza attı. Kurum, adayların hatalı olduğunu düşündükleri sorulara yönelik ÖSYM’ye ödedikleri itiraz ücretlerinin, söz konusu soruların iptal edilmesi durumunda geri ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınavlarında, soruların bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi talebiyle yapılan başvurularda soru başına ücret alınması Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) taşındı.

KDK para iadesinin sağlanmasını istedi

Hatalı olduğu iddia edilen sorunun iptal edilmesine rağmen başvuru ücretinin iade edilmediğini belirten bir vatandaş, para iadesinin sağlanmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, iptal edilen sorularda bedel iadesi yapılmamasının menfaatler dengesinde idare lehine olduğu kanaatine vardı.

"Ücret iadesi yapılmaması hukuka aykırı"

İdarenin, soru iptali gerçekleşmesine rağmen ücret iadesi yapmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna işaret eden KDK, ÖSYM'ye, böyle durumlarda itiraz ücretinin iade edilmesi tavsiyesinde bulundu.

