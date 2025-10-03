Takipteki kredilerde rekor artış: 500 milyar TL sınırı aşıldı

Faizlerin yükselmesi ve ücretlerdeki reel düşüş, batık kredilerde hızlı bir artışı tetikledi. BDDK verilerine göre, bankalardaki takipteki kredi tutarı son bir yılda %90 artarak 30 Eylül 2025 itibarıyla 500,9 milyar TL’ye ulaştı.

Bu dönemde toplam kredi hacminde takipteki kredi oranı yüzde 1,76'dan yüzde 2,36'ya yükseldi. Bu oran, son üç yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti. Bankalarda 29-30 Eylül döneminde iki işlem gününde batık kredilerde 11 milyar TL'lik hızlı artış dikkat çekti. Batık kredilerde sene başından bu yana artış ise 207 milyar TL'yi aştı.

İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları rekor seviyeye çıktı

26 Eylül 2025 tarihi itibarıyla batık oranı, ihtiyaç kredilerinde yüzde 5,12, kredi kartlarında yüzde 4,22, ticari kredilerde yüzde 1,79, KOBİ kredilerinde yüzde 2,96 oldu.

Takipteki ihtiyaç kredisi hacmi, son bir yılda yüzde 117 artışla 97,8 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki bireysel kredi kartı borcu da son bir yılda yüzde 138 artışla 105,3 milyar TL oldu. Bu dönemde batık KOBİ kredisi hacmi de yüzde 126 artışla 164,4 milyar TL'ye ulaştı.