Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Sakaryaspor, Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynatmıştı. PFDK, Sakaryaspor'a yabancı futbolcu sayısı nedeniyle yaptırım uyguladı.

PFDK kararını verdi: Hükmen mağlubiyet

Kurul, Sakaryaspor'a Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Ne olmuştu?

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ancak mücadelede alınan sonuçtan çok Sakaryaspor’un yaptığı kural hatası gündem oldu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmaya 4 yabancı futbolcuyla başladı: Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç. İlerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder’i oyuna dahil eden Sütlü, takımını sahada 7 yabancı oyuncuyla oynattı.

Maçın ardından Sivassspor, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurdu.

TFF talimatı açık

Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre Trendyol 1. Lig’de aynı anda sahada en fazla 6 yabancı futbolcu bulunabiliyor. Sakaryaspor’un bu sınırı aşarak maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor.