PFDK Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi. Sakaryaspor Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu ile sahaya çıkmıştı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.
Sakaryaspor, Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynatmıştı. PFDK, Sakaryaspor'a yabancı futbolcu sayısı nedeniyle yaptırım uyguladı.
PFDK kararını verdi: Hükmen mağlubiyet
Kurul, Sakaryaspor'a Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca hükmen mağlubiyet cezası verdi.
Ne olmuştu?
Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ancak mücadelede alınan sonuçtan çok Sakaryaspor’un yaptığı kural hatası gündem oldu.
Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmaya 4 yabancı futbolcuyla başladı: Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç. İlerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder’i oyuna dahil eden Sütlü, takımını sahada 7 yabancı oyuncuyla oynattı.
Maçın ardından Sivassspor, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurdu.
TFF talimatı açık
Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre Trendyol 1. Lig’de aynı anda sahada en fazla 6 yabancı futbolcu bulunabiliyor. Sakaryaspor’un bu sınırı aşarak maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor.