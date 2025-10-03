  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. PFDK Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi
Takip Et

PFDK Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi. Sakaryaspor Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu ile sahaya çıkmıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
PFDK Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi
Takip Et

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi. 

Sakaryaspor, Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynatmıştı. PFDK, Sakaryaspor'a yabancı futbolcu sayısı nedeniyle yaptırım uyguladı.

PFDK kararını verdi: Hükmen mağlubiyet

Kurul, Sakaryaspor'a Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Ne olmuştu? 

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ancak mücadelede alınan sonuçtan çok Sakaryaspor’un yaptığı kural hatası gündem oldu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmaya 4 yabancı futbolcuyla başladı: Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç. İlerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder’i oyuna dahil eden Sütlü, takımını sahada 7 yabancı oyuncuyla oynattı.

Maçın ardından Sivassspor, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurdu.

TFF talimatı açık

Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre Trendyol 1. Lig’de aynı anda sahada en fazla 6 yabancı futbolcu bulunabiliyor. Sakaryaspor’un bu sınırı aşarak maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor.

Kasımpaşa Spor Kulübü dahil 18 şirkete kayyum atandıKasımpaşa Spor Kulübü dahil 18 şirkete kayyum atandıSpor
Kanocular Eskişehir’de yarıştıKanocular Eskişehir’de yarıştıSpor

 

Spor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden 11 İlçeye 35 yeni sentetik saha
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden 11 İlçeye 35 yeni sentetik saha
Fenerbahçe ilk galibiyetini elde etti
Fenerbahçe ilk galibiyetini elde etti
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Kanocular Eskişehir’de yarıştı
Kanocular Eskişehir’de yarıştı
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Okan Buruk: Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik
Okan Buruk: Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik