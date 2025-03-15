KESOB, hibrit-elektrikli araç tamir, eğitim ve bakım merkezi açıyor

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, birliğin Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi projesi hakkında bilgiler verdi. Odakır, “Yüzde 50’si hibe olan 13 milyon TL’lik geleceğin projesinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Elektrikli ve hibrit araçların kullanımı artarken, bir yandan da bu araçların tamir, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bu ihtiyacı Kayseri olarak karşılayamıyorduk. Herhangi bir markanın elektrikli veya hibrit aracında bir arıza meydana gelse ya da bakımı gerektiğinde, Kayseri’de müracaat edecek bir yer yoktu, farklı illere götürülmek zorunda kalınıyordu. Buradaki ihtiyacı tespit ettik ve harekete geçip projemizi hazırladık. Artık projemiz tamamlandığında bu merkezde elektrikli ve hibrit araçların tamir, bakım, onarım ve eğitim hizmetini KESOB olarak biz vereceğiz. Hem şehrimize, hem çevre illerimize hem de ülkemize önemli bir yatırımı kazandıracağız” diye konuştu.

Merkez hem hizmet verecek hem de eğitim verecek

Merkezde elektrikli ve hibrit araçlar hakkında teorik eğitim verilirken atölyelerde de uygulamalı eğitimler verilecek. Teorik ve pratik eğitim modelini kapsayan projede öncelikle sektörde halihazırda çalışan kişiler eğitim programına dâhil edilebilecek. Merkez, öğrenci mezun verdikçe yeni öğrenciler kabul edebileceği gibi mezun olanlara da onaylı sertifikalar takdim edilecek. Projeye önemli destekleri olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez için eğitim ve eğitmen desteğinde bulunacak. İŞKUR İl Müdürlüğü de proje kapsamında istihdam noktasında desteklerini sürdürecek. Birliğin yürütücüsü olduğu Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli A raç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi projesinde proje ortakları Oto Sanatkarlar Odası ve Oto Servisleri Sanayi Sitesi Kooperatifi. Her iki kurum da proje kapsamında desteklerini sürdürecek ve sektöre önemli katkılar sunacak. Geleceğe yatırım olarak değerlendirilen söz konusu merkez aynı zamanda genç işsiz ve genç kadınlar özelinde İŞKUR’un desteğiyle istihdam oluşturması da hedefleniyor.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, “Projemiz sayesinde araçların tamirini, bakım ve onarımını nitelikli bir şekilde yapacağız. Ayrıca eğitimlerini de vereceğiz. Yetkili servislik de alacağız ve bölgemize servis hizmeti vereceğiz. Şehrimize, ülkemize önemli bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu katkıyı şu anda ilk ve tek olarak yapacağız. Heyecanımız buradan kaynaklanıyor aynı zamanda önemli bir soruna çözüm üretmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı. Çeşitli firmalar ile yazışmalar yapıldığına değinen Odakır, “TOGG, Totoya ve BYD’den projemizi anlatarak elektrikli ve hibrit araç konusunda talepte bulunduk. Süreci takip ediyoruz. Olumlu geri dönüşler alacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.