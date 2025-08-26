Kocaeli'de 2 okul için Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan ile protokol imzalandı

İlçedeki 24 derslikli Başiskele Atatürk Ortaokulu'nun onarımı ve 26 derslikli ilkokulun inşası için Kocaeli Valiliğinde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali İlhami Aktaş, yapımına başlanacak ilkokulun 2027 yılında eğitime açılacağını, onarımı yapılan ortaokulun ise bu eğitim öğretim yılında faaliyete geçeceğini söyledi.

Aktaş, kente yapılan eğitim yatırımlarının devletin olanakları ve hayırseverlerin katkılarıyla daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

Kentin her yıl göç alması nedeniyle nüfusunun arttığını, bu durumun derslik ihtiyacını da beraberinde getirdiğini aktaran Aktaş, "Bu ihtiyacı hayırseverlerimizle devlet yatırımlarıyla kapatmaya çalışıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında 20 eğitim kurumumuz faaliyete başlayacak. Bunların çoğunluğu devlet yatırımı. Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, bölgeyle büyüdüklerini ve her zaman kente değer katmayı görev bildiklerini söyledi.

Şirketin üretimdeki başarılarının yanında toplumsal yatırımlara da önem verdiklerini vurgulayan Özyurt, "Bu yatırımların en başında eğitim geliyor. Böyle bir sürece katkı sunduğumuz için son derece memnunuz. Bu sürecin sürdürülebilirlik çerçevesinde devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu da eğitimin vakıf için öncelikli alan olduğunu belirterek, devletle işbirliği halinde yapılan yatırımları sürdürülebilir şekilde desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Vakfın hem kendi desteklediği kurumları bulunduğunu hem de yapıp devlete bağışladıkları okulların olduğunu ifade eden Toprakoğlu, "Devlete bağışladığımız kurumları da desteklemeye devam ediyoruz. Sadece devretmek, hibe etmek değil, sonrasında da sahip çıkmak prensiplerimizden." dedi.

Toprakoğlu, okulların ülkenin çocuklarına Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan'ın bir hediyesi olduğunu belirterek, bu yatırımlardan gurur duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Özyurt ve Toprakoğlu protokolü imzaladı.

Toplam inşaat alanı 6 bin 756 metrekare olan 26 derslikli ilkokul, bodrum, zemin ve artı 3 kat olarak inşa edilecek.