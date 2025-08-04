LGS birincilerinin tamamı bile bu üç okula yerleşemedi

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran'da yapılmış, sonuçlar ise 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Sınava, 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si katıldı. Sınava katılım oranı ise yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

Bu sınavın sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Edinilen bilgiye göre, merkezi sınavın birincileri 66 ildeki öğrencilerden oluştu.

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Türkiye genelindeki en yüksek puanlı liselerin sıralamasında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. 500 tam puan alan öğrenci sayısının artması, üst düzey okullar arasındaki rekabeti daha da belirgin hâle getirdi.

719 öğrenci 500 puan aldı

Bu yılki LGS'de tam 719 öğrenci 500 puanla sınavı tamamladı. Bu başarı, hangi liselerin tercih edileceği konusunda büyük merak uyandırdı. Tercih sonuçlarına göre tam puan alan 400 öğrenci, Türkiye'nin en köklü ve prestijli liselerinden üçünü, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'ni tercih etti.

En çok Galatasaray, İstanbul Erkek ve Kabataş tercih edildi

Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi, LGS 2025’te en yüksek yerleştirme puanıyla öğrenci kabul eden okullar oldu. Galatasaray Lisesi 100, İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi ise 150’şer öğrenci kontenjanı açtı. Bu kontenjanların tamamı, sınavdan 500 tam puan alan öğrenciler tarafından dolduruldu.

2025 LGS sonuçlarına göre en çok tercih edilen 5 lise şu şekilde:

1. Galatasaray Lisesi

2. İstanbul Erkek Lisesi

3. Kabataş Erkek Lisesi

4. Ankara Fen Lisesi

5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi

500 tam puan alan öğrencilerin tamamı bu üç okula yerleşemedi

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanlarına göre öğrenci alan Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi, tüm kontenjanını 500 tam puanlı öğrencilerle kapattı.



Galatasaray Lisesi’nin 100, İstanbul Erkek Lisesi’nin 150, Kabataş Erkek Lisesi’nin İngilizce 90, Almanca 60 kontenjanı var. Yani 500 tam puan alan 719 öğrencinin 400’ü bu 3 liseye yerleşti. Bu durumda da bu liseyi tercih etmiş olan 500 tam puanlı öğrencilerin bazıları bu okullara yerleşemedi.

Nakil süreci başlayacak

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

2025 LGS 1. nakil başvuruları ne zaman?

LGS puanına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan fakat bir liseye yerleşemeyen adaylar, 1. nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

İlk nakil döneminden sonra yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeni bir şans doğacak.

22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek.