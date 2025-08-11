  1. Ekonomim
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması tamamlandı.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı
Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapıldı. Böylece iller arası mazerete bağlı atama başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirildi.

Atama sonuçlarına https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yaz-tatili-ogretmenlerin-iller-arasi-mazerete-bagli-yer-degistirme-sonuclari-ek-yerlestirme/icerik/1659 sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

