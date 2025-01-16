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MEB duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atamasını gerçekleştirdi. Ataması yapılanların ayrılma işlemleri 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

Haber Merkezi
ANKA
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MEB duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, mazeret nedeniyle yer değiştirme başvurusunda öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, ''Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan 2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak'' ifadeleri yer aldı.

Atama sonuçlarına ulaşmak için tıklayın

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