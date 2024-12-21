MEB, Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik ile ilgili merak edilenleri paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Gazete’de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Yönetmelikle, aday öğretmenlerin adaylık süreçleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak

Yönetmeliğe göre, 18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecekler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak.

Adaylık bitince öğretmenliğe atamalar yapılacak

Adaylık süreci 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'nı tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, süreç sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılacak.

18 Ekim 2024 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecekler de aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak.

Sözleşmeli öğretmenler 3 yıllık süreci tamamlayacak

Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

10 yıl hizmeti olan uzman öğretmen başvurusu yapabilecek

Öğretmenlerden öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, uzman öğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.

10 yıl uzman öğretmen olan başöğretmen unvanı alabilecek

Uzman öğretmenlerden, uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar başöğretmen unvanı için düzenlenecek Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuru yapabilecek. Bu programı tamamlayanlar başöğretmen olacak.

18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara başöğretmen unvanı verilecek.

Hizmet süreleri dikkate alınacak

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacak.

Süre hesabı nasıl yapılacak?

Bu hesaba dâhil edilecek sürelerden bazıları şöyle:

"Aday öğretmenlikte geçen süreler, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görevliyken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri, eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler, vekil öğretmenlikte geçirilen süreler."

Öğretmen ünvanından, bu göreve atanmanın yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Özel okulda görev yapan öğretmenler de başvurabilecek

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan yöneticiler ile Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler de şartları taşımaları kaydıyla uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilecek.

Resmî Gazete'de 12 Mayıs 2022'de yayımlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırıldı.