Melikgazi’ye Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve beraberindeki heyet ile Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni inceleyerek MEB yetkililerine lise hakkında detaylı bilgiler verdi.

Türkiye’de eğitim ve havacılık alanında en önemli projelerinden birine imza attıklarını söyleyen Palancıoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Ali Karagöz, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun Esen ve beraberindeki heyet ile Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni inceledik. Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan Melikgazi Belediyesi Havacılık ve Uzay Lisesi projemiz hızla tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanlığımız, MEB, İl Müdürlüklerimiz ile uyum içinde burada hep birlikte güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buraya bir de ortaokul kazandıracağız. Projemizin inşaatı bitti, peyzajına başlıyoruz. En kısa zamanda açılışını yapacağız. Havacılık Lisemiz Kayseri’de yarım kalan hikâyeyi tekrar yazacak, havacılık tarihini yeniden canlandıracak. Türkiye’nin savunma sanayine destek olacak nitelikli bir okul olacak” dedi.

“Proje Çok Güzel ve Özgün, Açmak İçin Heyecanlanıyoruz”

Başkan Palancıoğlu'nun mesleki teknik eğitime verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ise, "100 yıl önce Kayseri'de yarım kalan havacılık hikâyesi yeniden burada başlıyor. Proje çok güzel ve özgün. Biz de açmak için heyecanlanıyoruz. Burada okuyan yavrularımız Türkiye'nin havacılık ve uzay yolculuğuna büyük katkı sağlayacak. Burada geleceğin meslek okulu var” diye konuştu.