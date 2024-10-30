Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "mülakat" açıklaması: Komisyona itiraz etsinler

CHP'li vekillerin Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği oturma eylemi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, CHP'li vekillerin öğretmen adaylarının duygularıyla oynadığını belirterek, "Mülakatları hiçbir torpil veya kayırma olmaksızın tamamladık." ifadelerini kullandı.

Tekin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ne için eylem yapıyorlar. Tavsiyem şu: Öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularıyla oynamasınlar. Biz 'mülakat yapacağız' dediğimizde bunlar torpil ve kayırma beklentisi içine girdi. Biz mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını sömürüyorlar. Yazık gerçekten. Adaylarımızın torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa komisyona itiraz etsinler. Parti içerisinde birilerine oynasın diye verilen makamları o parti içerisinde oynasınlar. Parti dışında o oyuncakların şarjı bitiyor. Milletvekili olarak randevu istedikleri zaman kapım sonuna kadar açık. Fakat parti içerisinde oynasınlar diye verilen oyuncak unvanlarla randevu isterlerse ona kapım kapalı"