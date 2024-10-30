KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Yeşil dönüşümde süre daralıyor

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

KAYSO Meclis Salonunda yapılan toplantıda açılış konuşması yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yılın sonuna geldiklerini ve sanayicilerin sıkıntılarının devam ettiğini belirterek, “Ülkemizde yüksek enflasyon devam ediyor. İşletmelerimizde EYT ile başlayan ve maksimuma erişen nitelikli ve niteliksiz çalışan ihtiyacı temini her geçen gün zorlaşıyor. Bu bağlamda kapasite kullanımları düştü ve kişi başına verimlilik ülke genelinde azalmaya devam ediyor” dedi. Finansal zorlukların, iş davalarının, haksız haciz uygulamalarının ve zorunlu istihdamların sanayicileri yorduğuna dikkat çeken Özkaya, emek yoğun sektörlerin rekabet güçlerinin azaldığını söyledi.

Enflasyondan kaynaklı yurtiçi maliyet artışlarının dövizdeki kur artışını ikiye katladığını belirten Özkaya, “Önceleri dalgalı kur diye şikâyet ettiğimiz konu, bugün dalgasız kura dönüştü. Madem kurlar faiz baskısı altında enflasyon oranında artmıyor, o halde imalatçı ve ihracatçı firmalarımızın beyanname karşılığı getirdiği ihracat bedelleri herhangi bir şarta bağlanmadan, enflasyon ile kur farkı arasında oluşan oran ne ise bu fark ihracatçıya ödenmeli ya da o fark kadar yüksekten kur bozulmalıdır” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci ise, küresel ekonomide yaşanan olumsuzlukların ve jeopolitik gerilimlerin Türkiye’yi etkilediğine dikkat çekerek, gelecek yılın zor olacağını ve tedbir alınarak, firmaların piyasa koşullarına hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Firmaların rekabet güçlerini korumaları adına, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yalın dönüşüm ve dolayısıyla sürdürülebilirlik gibi konulara ağırlık vermeleri gerektiğinin altını çizen KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise, “Özellikle en kritik gündem maddelerimizden biri olan yeşil mutabakatla ilgili süreç daralıyor. Bu konularda hızlıca ilerlemek zorundayız, Avrupa Birliği bu konuda ciddi adımlar atmaya başladı” dedi.

Yeşil mutabakatta 1 Ocak 2026 itibariyle mali yükümlülüklerin devreye gireceğini hatırlayan Büyüksimitci, “Mali yükümlülüklerin devreye girdiği asıl uygulama dönemi 2026 yılında başlayacak. Türkiye’nin, 2026 itibarıyla ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’ kapsamında karşılaşması muhtemel vergi yükünün 3 milyar Euro seviyesinde olabileceği değerlendirilmektedir. İhracatımızın yüzde 50’den fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımızı düşünürsek, bu konu bizi doğrudan ilgilendiriyor. Hem ülke hem de sanayiciler olarak çok hızlı bir şekilde hazırlık yapmalıyız. Aksi takdirde bunun bedelini özellikle ihracat yaparken ödemek zorunda kalırız” şeklinde konuştu. Büyüksimitci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından yeşil dönüşümü desteklemek üzere başlatılan hibe ve finansal destekler olduğunu da vurguladı. Ar-Ge merkezlerinin sayısının artarak, firmalarına sürdürülebilir büyüme ve verimliğin yanı sıra rekabet avantajı da sağlamış olacaklarını belirten Büyüksimitci, Ar-Ge merkezlerinin sayılarını arttırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.