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Bandırma’da Gençlik ve Teknoloji Merkezleri açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Tech10, Cumhuriyetin 101’inci yaş gününde açıldı.

Haber Merkezi
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Bandırma’da Gençlik ve Teknoloji Merkezleri açıldı
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ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BANDIRMA

Bandırma’da 14-29 yaş aralığındaki gençlere hizmet verecek olan gençlik ve teknoloji merkezinin açılışında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; “Gençlerimiz, Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatıdır” dedi.

Açılış töreninde konuşan Başkan Akın, “Bugün, Cumhuriyetimizin 101. yılını yaşıyoruz. Balıkesir'in 20 ilçesinde Cumhuriyet Bayramı bayram gibi kutlanıyor. Çünkü bizler, Atatürkçüyüz. Bizler cumhuriyetçiyiz ve bizler Kuvayı Milliyeciyiz. Ggençlerimize yönelik hizmetleri devreye sokmaya devam edeceğiz. 14-29 yaş aralığındaki gençlerimizin hizmetine aldığımız Tech10 projemizi 20 ilçemizde hayata geçirmeyi ve haftanın 7 günü açık olmasını planlıyoruz. Tech10 markamızla ilçelerimizde gençlerimizin emrinde olacak şekilde tamamen ücretsiz teknolojik ortamlar yaratacağız. Bu memlekette oyun oynayan değil oyunu kodlayan gençlik için çalışacağız. Balıkesir, Büyükşehir sıfatını sonuna kadar 20 ilçesiyle yetkin, etkin ve geleceğin inovatif dünyasına hazır bir kent olacaktır” şeklinde konuştu.

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