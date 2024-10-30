Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte beklenmedik bir şekilde büyüdü

Alman ekonomisi eylül ayına kadarki üç aylık dönemde beklenmedik bir şekilde büyüdü. Ancak bir önceki çeyreğe ilişkin düşüşler, Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini takip eden enerji fiyatlarındaki artıştan toparlanmasını tehdit eden uzun bir zayıflık dönemine işaret ediyor.

Destatis'in açıkladığı verilere göre Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artarak ekonomistlerin yüzde 0,1'lik düşüş beklentisinden daha iyi gerçekleşti.

İkinci çeyrek GSYH ise yüzde 0,3 gerileyerek daha önce rapor edilen yüzde 0,1'lik düşüşün altında kaldı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi 2018'den bu yana büyük ölçüde durgunlaştı ve ihracata dayalı uzun bir büyüme döneminin itici gücü olan imalat sektörüne yönelik bir dizi zorlukla karşı karşıya.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında GSYH üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 düştü.

Almanya hükümeti kısa bir süre önce ekonomik büyüme tahminlerini düşürerek 2000'li yılların başından bu yana ilk kez iki yıl üst üste daralma öngördü.