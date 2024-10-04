Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ara tatil tarihleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencilerin ilk ara tatil tarihi netleşti.
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2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ile açıklandı. Milli Eğitim ilk ara tatil için 11-15 Kasım tarihlerini belirledi. Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.
20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilsonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
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