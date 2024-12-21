  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Okullarda yılbaşı kutlaması yasaklandı
Takip Et

Okullarda yılbaşı kutlaması yasaklandı

Devlet okullarında 'yılbaşı' ve 'Noel' adı altında düzenlenen kutlamaların ‘kültürel değerlere aykırı’ olduğu gerekçesiyle yasaklandığı duyuruldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okullarda yılbaşı kutlaması yasaklandı
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı üzerine il ve ilçe eğitim müdürlüklerince okullara gönderilen yazıda, “Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, Noel, Cadılar Bayramı ve benzeri adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda gereğini rica ederim” denildi.

Eğitim
Resmi Gazete'de yayınlandı: 14 üniversiteye rektör atandı
Resmi Gazete'de yayınlandı: 14 üniversiteye rektör atandı
MEB duyurdu: Lisansüstü eğitim için yurt dışına öğrenci gönderilecek
MEB duyurdu: Lisansüstü eğitim için yurt dışına öğrenci gönderilecek
Selçuk Üniversitesi'nde basının dijital dönüşümü konuşuldu
Selçuk Üniversitesi'nde basının dijital dönüşümü konuşuldu
AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte AÖF sınav notu sorgulama ekranı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte AÖF sınav notu sorgulama ekranı
KPSS-2024/2 tercih başvurusu başladı
KPSS-2024/2 tercih başvurusu başladı
Boğaziçili bilim insanlarına TÜBA-GEBİP ödülü
Boğaziçili bilim insanlarına TÜBA-GEBİP ödülü