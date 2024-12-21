Okullarda yılbaşı kutlaması yasaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı üzerine il ve ilçe eğitim müdürlüklerince okullara gönderilen yazıda, “Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, Noel, Cadılar Bayramı ve benzeri adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda gereğini rica ederim” denildi.