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ÖSYM duyurdu: 2025-MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: 2025-MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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ÖSYM 2025-MSÜ sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden alınabilecek

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

ÖSYM adayları uyardı

ÖSYM 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adayların, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yaptı.

Sınav giriş belgesi için tıklayın

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