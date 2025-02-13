ÖSYM duyurdu: 2025-MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
ÖSYM 2025-MSÜ sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden alınabilecek
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
ÖSYM adayları uyardı
ÖSYM 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adayların, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yaptı.
Sınav giriş belgesi için tıklayın