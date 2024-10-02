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ÖSYM duyurdu! Özel Yetenek Sınavı tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2024-YKS kapsamında 'Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı' tercih işlemlerinin başladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu! Özel Yetenek Sınavı tercihleri başladı
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ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 2 Ekim 2024 tarihinde saat 16.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapabilecektir. Tercih işlemleri, 7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir" denildi.

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