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'Parla' müfredata giriyor... Norm Ender'den açıklama

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, müzisyen Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bestelediği 'Parla' (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurdu. Norm Ender de "Parla"nın müfredata girmesiyle ilgili konuştu.

Haber Merkezi
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'Parla' müfredata giriyor... Norm Ender'den açıklama
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği sosyal medya hesabından Norm Ender'in bestelediği "Parla" (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu anlamlı eserin 2025 yılından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ve diğer dijital platformlarda erişime sunulacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Parla isimli bu özel eser, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına alınarak genç nesillere milli değerlerimizi daha derinden hissettirme amacıyla kullanılacak. Türk bayrağımızın ışığında yükselen bu marş, ülkemizin geleceği olan gençlere ilham kaynağı olacak."

Muhabir Online'ın haberine göre, Norm Ender "Parla" eserinin müfredata girmesiyle ilgili açıklama yaptı. Norm Ender, "Kariyemin belki de en önemli işi 'Parla'. Ödüllendirilmesi çok gurur verici. Mutluyum. 7'den 70'den milli kutlamalarda, bayramlarda söyleniyor. Öğretmenler, öğrencilerine çoktan ezberletmiş durumda. Çocuklar da buna kendi isteğiyle katılım gösteriyor" dedi.

Norm Ender sözlerine "Dolayısıyla resmi olarak da böyle bir hamlenin geliyor olması, gelecek kuşaklarda 'Parla'nın daha geniş çaplı bir yer alacağının en azından göstergesi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz" diye devam etti.

 

39 yaşındaki ünlü rapçi Norm Ender, duyuruyu kendi sosyal medya hesabından "Bir tebriğinizi alırım" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Eğitim
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