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SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan istifa etti mi? Açıklama geldi

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak görevine devam ettiğini açıkladıç

Haber Merkezi
AA
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SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan istifa etti mi? Açıklama geldi
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, yaptığı yazılı açıklamada, görevinden istifa ettiğine ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ve bu minvaldeki haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Saltan, "Tarafıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen, gururla ifa ettiğim, ülkemizin güzide kurumlarından olan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü görevimi sürdürmekteyim." ifadesini kullandı.

Bu görevin ifası için özveriyle çalışmakta olduğunu kaydeden Saltan, "Her daim özveriyle çalışmaya devam edeceğim hususunu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum." ifadesine yer verdi.

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