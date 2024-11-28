Ayşe Ateş'ten Yavaş'a ziyaret: Bilinen bilinmeyen bütün iyilikleri için teşekkür ederim

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızlarıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etmek için ziyarette bulunduklarını ifade etti.

"Bilinmeyen-bütün iyilikleri için kızlarımla birlikte teşekkür ziyaretinde bulundum"

Ayşe Ateş paylaşımında "Sayın Mansur Yavaş’a dünden bugüne -kamuoyu tarafından bilinen ya da bilinmeyen-bütün iyilikleri için kızlarımla birlikte teşekkür ziyaretinde bulundum" ifadelerine yer verdi.