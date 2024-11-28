  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Kurum, Muhittin Böcek ile görüştü! "Yerel yönetimlerle iş birliği yapmayı sürdüreceğiz"
Takip Et

Bakan Kurum, Muhittin Böcek ile görüştü! "Yerel yönetimlerle iş birliği yapmayı sürdüreceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya gledi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel yönetimlerle iş birliği yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kurum, Muhittin Böcek ile görüştü! "Yerel yönetimlerle iş birliği yapmayı sürdüreceğiz"
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Antalya'daki şehircilik hizmetleri, altyapı çalışmaları ve turizm bölgelerindeki ihtiyaçlara yönelik konular ele alındı.

"Yerel yönetimlerle iş birliği yapmayı sürdüreceğiz"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek ile bakanlığımızda bir araya geldik. Turizm cenneti Antalya’mız için yapabileceklerimizi, şehrimizin çevre ve şehircilikle alakalı ihtiyaçlarını değerlendirdik, talepleri not aldık. Şehirlerimizin gelişimine ivme kazandıracak her adım için yerel yönetimlerle iş birliği yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

AMB üyesi Villeroy: Daha büyük faiz indirimi için kapıyı açık tutmalıyızAMB üyesi Villeroy: Daha büyük faiz indirimi için kapıyı açık tutmalıyızKüresel Ekonomi

 

Dünya Kupası Avrupa elemeleri kurasında Türkiye 2. torbada yer alacakDünya Kupası Avrupa elemeleri kurasında Türkiye 2. torbada yer alacakSpor

 

Gündem
Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini taşıdığı araçta delil toplama görüntüsü dava dosyasına eklendi
Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini taşıdığı araçta delil toplama görüntüsü dava dosyasına eklendi
Ayşe Ateş'ten Yavaş'a ziyaret: Bilinen bilinmeyen bütün iyilikleri için teşekkür ederim
Ayşe Ateş'ten Yavaş'a ziyaret: Bilinen bilinmeyen bütün iyilikleri için teşekkür ederim
Yenidoğan çetesi davasında Özel Güney Hastanesi'nin sahibi Yurtoğlu savunma yaptı: "Ben vicdanlı biriyim"
Yenidoğan çetesi davasında Özel Güney Hastanesi’nin sahibi savunma yaptı
Tekel bayilerine yazı gönderildi: 1 Ocak'a kadar süre verildi! Karara uymayanlar para cezası kesilecek
Tekel bayilerine yazı gönderildi: 1 Ocak'a kadar süre verildi! Karara uymayanlar para cezası
MSÜ'nün tartışma yaratan kitap kapağı! Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu görevinden istifa etti
MSÜ'nün tartışma yaratan kitap kapağı! Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu görevinden istifa etti
Yeniden Refah'lı belediyeden İmamoğlu'na teşekkür mesajı
Yeniden Refah'lı belediyeden İmamoğlu'na teşekkür mesajı