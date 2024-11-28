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AMB üyesi Villeroy: Daha büyük faiz indirimi için kapıyı açık tutmalıyız

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi Francois Villeroy de Galhau, AMB'nin gelecek ayki toplantıda daha büyük indirim konusunda kapıyı açık tutması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi
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AMB üyesi Villeroy: Daha büyük faiz indirimi için kapıyı açık tutmalıyız
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Villeroy Paris’te yaptığı konuşmada gelen verilere, ekonomik projeksiyonlara ve risk değerlendirmelerine bağlı olarak gelecek ay daha büyük faiz indirimi için kapıyı açık tutmaları gerektiğini belirtti.

Villeroy, Avrupa Merkez Bankası’nın artık ekonomiyi kısıtlaması gerekmediğini, hatta faiz oranlarının büyümeyi teşvik edecek seviyelere çıkarması gerekebileceğini dile getirdi. Yetkili, borçlanma maliyetlerinin nereye oturacağını söylemek için erken olsa da büyüme üzerinde baskıya neden olmadan faiz indirimi için büyük bir alan olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre Villeroy “Yakın gelecekte sürdürülebilir biçimde yüzde 2 enflasyonda olmamız gerektiği ve Avrupa’da hala yavaş büyüme görünümüne sahip olacağımız göz önüne alındığında benim görüşüme göre para politikamızın kısıtlayıcı kalması için herhangi bir neden olmayacak” diye konuştu.

AMB yetkilisi Aralık ayında indirimin de kesin olduğunu ve yetkililerin önümüzdeki aylarda indirim hızı ve boyutu konusunda tüm seçenekleri açık tutması gerektiğini belirtti.

Para piyasalarında AMB’den faiz indirim beklentisi yükseldi. Bankadan gelecek yıl toplam yaklaşık 150 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Piyasalarda bankanın Aralık ayında 4. faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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