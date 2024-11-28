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Vatandaşın döviz mevduatı 412,5 milyon dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 412,5 milyon dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Vatandaşın döviz mevduatı 412,5 milyon dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 166 milyar 664,40 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Kasım ile sona eren haftada 166 milyar 252,3 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 813,40 milyon dolar artarak 105 milyar 222,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 225,90 milyon dolar azalarak 61 milyar 29,80 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 985 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 83 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 69 milyon dolar düşüş gösterdi.

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