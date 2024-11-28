Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk yapay zekâ oyun stüdyosu kuruyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, X platformunda bir takipçisinin bazı modern oyun stüdyolarının oyuncu katılımı ve yaratıcılıktan ziyade kâra öncelik verdiği yönündeki endişesini paylaşmasına yanıt vererek yeni planını duyurdu.

Elon Musk yapay zekâ oyun stüdyosu kuracağını duyurdu

Musk, yapay zekâ girişimi xAI’nin yapay zekâ destekli bir oyun stüdyosu kuracağını duyurdu. Musk, büyük şirketlere ait oyun stüdyolarının hakimiyetine meydan okuyarak yaratıcılık ve yeniliğe odaklanacaklarını ve “oyunları yeniden harika hale getireceklerini” söyledi.

Musk, 12 yaşında oyun geliştirmişti

Musk’ın video oyunlarına olan tutkusu uzun zamandır biliniyor. 12 yaşındayken geliştirdiği bir oyunu 500 dolara satmıştı. Yıllar içinde FromSoftware’in Elden Ring’i ve Microsoft’un (MSFT) Blizzard’ının Diablo IV’ü gibi oyunları övdü.

Walter Isaacson’ın Musk biyoğrafisinde, milyarder iş insanının strateji oyunu Polytopia’nın da hayranı olduğunu ve bir keresinde oyunun yaratıcısı Felix Ekenstam’ı yendiğini yazmıştı. Tesla’nın Cybertruck’ı bile Epic Games’in Fortnite’ında ve Psyonix’in Rocket League’inde boy göstermişti.

Oyun stüdyoları büyük şirketlere ait

Microsoft Gaming’in bir yan kuruluşu olan Activision Blizzard’ın Call of Duty, World of Warcraft, Diablo ve Overwatch gibi önemli oyunları var. Şirket, Ekim 2023’te Microsoft tarafından 75 milyar dolara satın alındı. 2022’de 7,52 milyar dolar gelir elde etti.

Bir diğer Amerikan video oyun şirketi Electronic Arts (EA), FIFA, Madden NFL ve The Sims gibi önemli oyunlarıyla biliniyor. Geçen ay EA, 2,025 milyar dolarlık ikinci çeyrek net geliri açıkladı.

Take-Two Interactive (TTWO) ise Grand Theft Auto ve NBA 2K gibi oyunlara sahip. Rockstar Games ve 2K gibi başarılı etiketleri de var. Bu ay başında TTWO, önemli oyunlarının rekor performansları ve abonelik hizmetlerindeki büyüme ile güçlü bir çeyrek raporu açıkladı.