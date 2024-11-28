Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na atanan Elon Musk'ın ilk işi tartışma yarattı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan, sosyal medya platformu X'in sahibi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İlk adım 'yaz saati' uygulaması oldu

Trump, Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yöneteceğini duyurduktan sonra, gözler Musk'ın alacağı kararlara çevrilmişti. Musk'ın planının ilk adımı ise "yaz saati uygulaması" önerisi oldu.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu. Konuyla ilgili bir anketi yanıtlayan Musk, "Halk, bu sinir bozucu saat değişikliklerini ortadan kaldırmak istiyor gibi görünüyor!" şeklinde bir yorumda bulundu. Bir başka X kullanıcısının "Bu uygulamayı sonlandırmak ister misiniz?" sorusuna ise "Evet" yanıtını vererek, yaz saati uygulamasının kaldırılacağına dair ipuçları verdi. Trump yönetiminin yaz saati uygulamasının kaldırılması yönündeki bir değişikliği destekleyip desteklemeyeceği ise henüz belli değil.