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X’te bir skandal daha! Elon Musk'ın furyası aylar sonra ortaya çıktı

Sosyal medya platformu X'te kullanıcıların öne çıkmasını engelleyen yen bir bariyer ortaya çıktı. Elon Musk, aylar sonra itiraf etti.

Okan Güleş
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X’te bir skandal daha! Elon Musk'ın furyası aylar sonra ortaya çıktı
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Elon Musk yönetimindeki X'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ünlü milyarderin satın alımı sonrası köklü değişikliklere uğrayan X, algoritmik anlamda pek çok konuda tepki almıştı. Şimdi bu skandallara bir yenisi daha eklendi ve Elon Musk, verdiği bir yanıtla bu skandalı doğruladı.

İki milyon civarı takipçisi olan Paul Graham, Pazar günü paylaştığı gönderide "Twitter'ın en büyük kusurunu" "bağlantılı tweet'lere öncelik vermemekle" suçladı. Paul’un paylaşımına karşılık Musk’tan da yanıt gecikmedi

ELON MUSK İTİRAF ETTİ

Musk, bağlantılı paylaşımların engellendiğini öne süren yanıtında ‘’Sadece ana gönderiye bir not koyun ve ardından cevabınızda bir bağlantı verin, bu sadece tembel bağlantıyı önlemek içindir.” dedi.

Musk ayrıca, bağlantılı paylaşımların öne çıkmasının engellendiğini bu yanıtı ile doğrularken, öne çıkma sorunu yaşayanlar için bağlantılardan önce notlar veya açıklamalar yazılması gerektiğini tavsiye etti. 

Elon Musk'ın verdiği yanıt, X'in kullanıcıları üçüncü taraf sitelere bağlantı vermek yerine video ve makale gibi yerel içerikleri doğrudan platforma göndermeye teşvik etme yönündeki geçmiş rehberliğiyle uyum sağlıyor. Yani sizler de bağlantılı paylaşımlarınızın öne çıkmamasından şikayetçiyseniz, gönderinin öncesinde bazı açıklama veya notlar yazmanızda fayda var.

 

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