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Seçimde vaat etmişti: Üniversitelilere 5 bin TL'lik destek hesaplara yattı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün seçim beyannamesinde yer alan ve devlet üniversitesinin lisans bölümlerine ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere verilecek 5 bin liralık nakdi destek yardımları hesaplara yatırıldı.

Haber Merkezi
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Seçimde vaat etmişti: Üniversitelilere 5 bin TL'lik destek hesaplara yattı
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatıyla hayata geçirilen ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere verilecek olan 5 bin liralık nakdi destek yardımı hesaplara yatırıldı.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Gebze Belediyesi olarak eğitime destek amacımız doğrultusunda geçtiğimiz yıl ve bu yıl YKS sınav bedellerini de yatırmıştık. Eğitime destek programı kapsamında seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz şekilde devlet üniversitelerinden birine ilk defa kayıt yaptıran ve Gebze’de ikamet eden gençlerimize 5 bin TL eğitim yardımı kararı da almıştık. Başvuru süresi sonunda şartları yerine getiren sevgili evlatlarımızdan bin 118’ine 5 bin TL’lik eğitim yardımlarını hesaplarına yatırdık. Güle güle harcamaları dileğiyle tüm öğrenci kardeşlerime üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim" dedi.

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