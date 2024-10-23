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İzmit Körfezi’ne 6 bin balık daha bırakılacak

İzmit Körfezi’ne 42 bin balık salan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Ekim’de 6 bin balık daha salacak. Büyükşehir, Kirazdere’ye de 8 bin kırmızı benekli alabalık bırakmıştı.

Haber Merkezi
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İzmit Körfezi’ne 6 bin balık daha bırakılacak
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EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ndeki balık popülasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Körfez’de dip çamuru temizliği yapan, arıtma tesisleriyle İzmit Körfezi’ne arıtılmadan bir damla atık su bırakmayan Büyükşehir, 24 Ekim Perşembe günü Gebze Eskihisar sahilinde balık salımı gerçekleştirecek.

İzmit Körfezi’ne 42 bin balık salan Büyükşehir, 24 Ekim’de 6 bin balık daha salacak. Büyükşehir, Kirazdere’ye de 8 bin kırmızı benekli alabalık bırakmıştı. Saat 10.30’da başlayacak programda Büyükşehir, toplamda 6 bin adet çupra, levrek ve kalkanı İzmit Körfezi’ne bırakacak. Büyükşehir, bu programla birlikte toplamda 48 bin balığı İzmit Körfeziyle buluşturmuş olacak. Eylül ayının başında Kirazdere’ye 8 bin kırmızı benekli alabalık bırakan Büyükşehir, toplamda 56 bin balığı Kocaeli’nin sularına salmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Haziran 2024’te Eskihisar sahiline yapay resif bırakmıştı. Böylelikle Büyükşehir, bölgede, balık salımı gerçekleştirerek balık salımı çalışmalarını destekleyecek adımları da atmıştı.

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