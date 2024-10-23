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Sanat dünyası şokta... Sete gitmek için hazırlanıyordu: Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti

Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi projelerde rol alan Tekin Temel hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Sanat dünyası şokta... Sete gitmek için hazırlanıyordu: Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
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Şimdilerde Kanal 7’nin günlük dizisi Bir Yemin Ettim’le ekrana dönmeye hazırlanan Tekin Temel, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Tekin Temel'in cenaze namazı bugün ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi’nde kılınacak ve ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.

Ünlü oyuncunun vefatını ise geçtiğimiz saatlerde menajeri duyurdu.

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