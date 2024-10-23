TÜRKONFED Başkanı Sönmez: Adana ve Mersin muazzam bir tek kent gibi

Eray ŞEN / ADANA

Adana Hilton Otel’de iş dünyasının yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, bölge hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, “TÜRKONFED olarak yaptığımız bir çalışmada; aynı Kalkınma Ajansı bölgesinde olan kentlerin birbirleriyle ticaretine baktık; birçok bölgede kentlerin birbirleriyle çok ilişkisi olmadığını, kültürel yönden, ticari yönden faaliyetleriyle ayrıştığını gördük. Fakat Mersin ve Adana’ya gelince et ile tırnak gibi, birbirini tamamlayan, muazzam bir tek kent gibi” dedi.

Çukurova’nın sadece sanayisi ile değil, işbirliği ile de Türkiye’ye örnek bir bölge olduğunu vurgulayan Sönmez, “Şehirlerin birbirleriyle olan ilişkisini geliştirmeyi hedefliyoruz. ÇS BUSINESS NETWORK’ün de gelişerek, bütün ülkeye örnek bir çalışma olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Sivil toplumun ülke kalkınmasındaki önemine de değinen Sönmez, “Daha parlak bir gelecek yaratmak, yalnızca kolektif bir hayalden ibaret değildir. İçinde bulunduğumuz anda gerçekleştirmemiz gereken kararlı bir eylemdir. Sivil toplum bu kararlı eylemin hem bayrağı hem de bayraktarıdır” ifadesini kullandı.

ÇUKUROVA SİFED Başkanı Mantı: En büyük gücümüz insan kaynağı

ÇUKUROVA SİFED Başkanı Berman Mantı, bir ülkenin en büyük gücünün ‘sermaye’ değil, ‘insan kaynağı’ ve ‘yetebilirlik’ olduğunu vurguladığı konuşmasında, başlattıkları projeyi şöyle anlattı:

“Mikroda ne kadar birbirimize yetebiliyoruz. Artık en önemli soru bu olmalı. Bu soruyu sormanın ve bu konuda farkındalık sağlamanın zamanı geldi. ÇUKUROVA SİFED ‘artık birbirimize yetebilmeliyiz’ diyor. ÇS BUSINESS NETWORK, üyeler arası iş geliştirme ve network gücünü artırmaya yönelik projeler üretecek. İşimize yönelik uzattığımız kartvizitlerin, ticari bir köprüye dönüşme vakti geldi. Artık bazı tabuların yıkılması, üyelerin birbirleri ile işlerini konuşabilmesi, aleni bir marketing çalışması içine girmesi çok net. Bu utangaçlığın atılması, birbirimizle ticaret yapma kültürünün geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor.”

Toplantıda ayrıca; ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Üyesi Mert Dağsuyu iş insanları arasındaki dayanışmanın önemini anlattı. ÇUKUROVA SİFED Genel Sekreteri Mustafa Öncül ÇS BUSINESS NETWORK’ün çalışma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Stratejik İletişimci Figen Toksü “Liderin İtibar Yolculuğu”, Ekonomist Can Selçuki de “İş Ağlarının Firma Performanslarına Etkileri” konulu sunumlarını yaptı.