Antep Fıstığı ‘Dünyanın en iyi ikinci kuruyemişi’ seçildi

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Taste Atlas'ın yaptığı araştırma sonuçlarına göre Antep Fıstığı, 4.6 puan ortalamasıyla dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde 2. sırada yer aldı. İlksırayı ise 4.8 puan ortalamasıyla Yunanistan'da yetişen Aegınas Fıstığı aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, haberi duyurduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı, “Fıstık gibi bir haberim var; ülkelerin coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere tanıtan Taste Atlas, kullanıcı ve eleştirmenlerin puanlarıyla Antep Fıstığı’nı ‘Dünyanın en iyi ikinci kuruyemişi’ seçti. Hakkımız tabi ki birincilikti ama 2025’te görüşmek üzere diyelim.”