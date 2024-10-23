KATOM, nitelikli bireyler için çok yönlü projeler yürütecek

MEHMET NABİ BATUK / MARDİN

Mardin’de faaliyet gösteren Kadın ve Toplum Derneği, (KATOM) dezavantajlı grupların sosyal yaşama ve ekonomiye kazandırmak üzere projelendirdiği Emeğin Güçbirliği Projesi’ni düzenlediği lansman toplantısı ile başlattı.

Projenin ana teması uyuşturucu madde kullanımıyla mücadelenin genişletilmesi olarak açıklanırken, aynı zamanda sürdürülebilir üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, organik üretime geçiş, ata tohumlarının korunması, sığınmacıların kent yaşamına entegrasyonu, kadın istihdamı ve toplumsal barış alanlarında çalışmalar yürütüleceği belirtildi. Projenin lansman toplantısında konuşan KATOM Başkanı Muhsine Yavuzoğlu, son süreçte yaşanan kadına şiddet, taciz, bebek ölümleri olaylarının insan psikolojisinin yanı sıra sosyal ve ekonomik yaşama olumsuz yansıdığını kaydetti. Bu vakaların kadın ve gençlerin sosyal ve ekonomik yaşama katılımını zayıflattığını belirten Muhsine Yavuzoğlu, “Kadın - çocuk cinayetlerine ve uyuşturucu madde kullanımıyla verilen mücadelede artık Emeğin Güçbirliği Projesiyle bizde varız. Kentimizden nitelikli bireyler yetiştirilebilmesi için uyuşturucu kullanımıyla mücadeleyi bütüncül bir konseptle genişleteceğiz. Gerçekleştireceğimiz eğitimlerle gençlerimizi ekonomi dünyasına hazırlayıp, geleceklerini teminat altına alacakları süreci hazırlayacağız. Tüm dezavantajlı gruplara kişisel gelişim, dijital pazarlama, muhasebe okuryazarlığı, sosyal medya, e-ticaret ve stresle başetme eğitimleri vereceğiz. Eğitim süreçlerinin ardından yetiştirdiğimiz gençlerimizi iş hayatına da kazandıracak faaliyetler yürüteceğiz” dedi.

“Hedefimiz modern ve doğa dostu üretime geçmek”

KATOM Başkan Yardımcısı Tuğba Acabey ise öncelikli hedeflerinin kentteki tüm dezavantajlı kesimleri hem sosyal hem de ekonomik açıdan güçlendirmek olduğunu kaydetti. Bunu yaparken yeni kalkınma tredlerine uygun olarak projelerini geliştirdiklerini ifade eden Tuğba Acabey, “Amacımız insan kaynağımızı dönüştürerek modern doğa dostu üretime geçmek. Organik tarım, ata tohumu kullanımı ve bio gübrelemeyi teşvik edeceğiz. Sığınmacılar konusunda çözüm odaklı fikirler geliştirerek bu insanları kent yaşamına entegrasyonunu sağlayacağız. Buradaki ana mücadele alanımız ise uyuşturucu kullanımıyla mücadele olacak. Çünkü artan şiddet olaylarının uyuşturucu kullanımı ile parelel olduğu tüm toplum tarafından idrak ediliyor. Bu yönde engelleyici tüm faaliyetleri kentimizde gerçekleştireceğiz. Toplumda tüm canlıların yaşam hakkının bulunduğu ilkesi çerçevesinde, insani yaşam odaklı hizmetlere ulaşamayan tüm kesimlere hizmet edeceğiz” diye konuştu.