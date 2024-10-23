Şanlıurfa Pamuğu coğrafi işaret tescilini aldı

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Yöresel ürünleriyle önde gelen illerden olan Şanlıurfa’da, Şanlıurfa Pamuğu’nun da tescil belgesi almasıyla tescilli ürün sayısı 48’e yükseldi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Mehmet Yetim, Başkan Yardımcıları Mustafa Zahit ve Mustafa Taş, Genel Sekreter Yunus Emre Aksu, Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Akaltun’dan oluşan heyet tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak’tan teslim aldı.

Mehmet Yetim, "Bu tescil sayesinde ürünümüzü koruma altına aldık. Şanlıurfa Pamuğu, küresel ve yerel pazarlarda güçlü bir konuma sahip olacak. Yıllardır Türkiye’de üretilen pamuğun yüzde 47’si Şanlıurfa’da üretiliyor. Coğrafi işaret tesciliyle, sadece üreticilerimizin emeğini korumakla kalmamakla beraber, aynı zamanda Şanlıurfa tarımının ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yeri bulmasına da vesile olacak. Tarımsal kalkınmamızın yanı sıra bölgesel ekonomimizin gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. Artık Şanlıurfa Pamuğu ismi, kalitenin ve güvenin simgesi olarak bilinecek ve tarladaki çiftçiden nihai ürüne kadar tüm üretim zincirindeki herkes bu başarının meyvelerinden faydalanacaktır” dedi.