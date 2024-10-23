Yaşar Topluluğu, 79. yaşını “ben değil, biz varız” diyerek kutladı

İZMİR / EKONOMİ

Gıda, içecek ve boya sanayilerine pek çok konuda öncülük eden Yaşar Topluluğu’nun 79. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı törenlerin ilki Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleşti. Yaşar Topluluğu’nun kurucusu Selçuk Yaşar’ın birlik olmanın gücünü vurgulayan “ben değil, biz varız” sözü eşliğinde gerçekleşen törenin ev sahipliğini Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ve İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş yaptı. Törende, Yaşar Topluluğu’nda 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 kıdem yılını tamamlayan 135 çalışana sertifika verildi.

Geçmiş başarılarla gurur duyarak gelecekte güçlü bir topluluk olmak üzere adımları bugünden attıklarının altını çizen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, “79 yılda çok önemli başarılar elde ettik. Şimdi ise yeni başarılara imza atma zamanı. Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri izleyerek, değerlendirerek yeni hedeflere doğru koşmak, daha rekabetçi ve çevik olmak, sektörlerimizdeki değişimlere hızlı uyum sağlamak önemli. Gelecek 20, 30 hatta 50 yılımızı, kültürel dönüşüm projemiz, kurum içi girişimcilerimiz, Proje Feniks ekiplerimiz, Ar-Ge çalışmalarımız ile hep birlikte planlıyoruz” diye konuştu.

“En büyük gücümüz çalışanlarımız”

Yaşar Topluluğu şirketlerinin ve markalarının başarısının arkasındaki en büyük gücün çalışanları olduğunu belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Dünyanın birçok ülkesinde başta Pınar ve DYO olmak üzere Yaşar Topluluğu markalarını görüyor, gururlanıyoruz. Yarınlar için, daha farklı, daha yenilikçi bir Yaşar Topluluğu için, kurucumuz Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla “ben değil, biz varız” anlayışıyla çalışıyoruz. Bilimin ışığında ilerlemek, bugünün ve geleceğin nesillerinin daha iyi bir yaşama ulaşmasını sağlamak sorumluluğumuz. 79 yılda Yaşar Topluluğu değerlerini ve hedeflerini benimseyen, topluluğumuzu bugünlere ulaştıran ve geleceğe ulaştırmak için çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

“Değişim ve dönüşümlere uyum sağlayarak geleceğe bakıyoruz”

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş ise dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen dört büyük akımı jeopolitik dönüşümler, iklim değişikliği, teknolojideki dönüşüm ve demografik dönüşüm olarak sıralayarak, “Bunlar stratejilerimize yön veriyor. Biz de bu dönüşümlere uyum sağlayarak hedeflerimizi ve hedeflerimize ulaştıracak stratejilerimizi belirliyoruz. Yaşar Topluluğu 79 yılda çok farklı dönemlere tanıklık etti ve bu dönemleri deneyimi, bugünü okuma ve geleceği görme becerisi ile başarıyla geçti” dedi.