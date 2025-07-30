Son dakika... ÖSYM duyurdu: 2025 YKS Tercih Kılavuzu yayınlandı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayınladı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayınlandığı duyuruldu.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."