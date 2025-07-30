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Son dakika... ÖSYM duyurdu: 2025 YKS Tercih Kılavuzu yayınlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayınladı.

Haber Merkezi
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Son dakika... ÖSYM duyurdu: 2025 YKS Tercih Kılavuzu yayınlandı
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayınlandığı duyuruldu.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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