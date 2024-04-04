TEV burslarında yeni dönem stratejileri

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Kuruluşundan bu yana 284 bin yurt içi ve 2 bini aşkın yurt dışı burs imkanını gençlerin ihtiyacına sunan Türk Eğitim Vakfı (TEV), günümüzde gönüllülük esasıyla hareket eden ağırlıklı bir sayısı geçmişte TEV bursiyeri olmuş profesyonel kadrolar tarafından yürütülüyor. Türkiye genelinde yaşayan 723 hibe ve vasiyet bağışçısı bulunuyor. Sanat dünyasının simge isimleri, Ahmet Adnan Saygun’dan, Safiye Ayla’ya, Zeki Müren’e, Asuman Arsan’a uzanan bu grubun dışında, 5 bini sürekli destekçi, 100 bin bağışçı network’u ile faaliyetlerini sürdürüyor, TEV.

İdarecileri, yönetim kurulu üyeleri ve her biri önemli projeler yürüten profesyonel kadronun katılımıyla geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantıda TEV’in kampanyaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldık. TEV’in yakın zamanda genel müdürlüğüne gelen iş yaşamının değerli ismi Banu Taşkın’ın idaresindeki toplantıda, TEV Yönetim Kurulu Üyeleri Dilek Mutuş, Mehmet Ali Neyzi ve Fırat Tekin de hazır bulundu.

'Seçmeyelim' kampanyası

Seçim yapmanın farklı bir yönüne dikkat çeken TEV, “Seçmeyelim” isimli bir iletişim projesi başlattı. Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, “Başarılı öğrenciler arasından seçim yapmak, en zor seçim. 5 öğrenciden en az 3’ü eğitimlerini yarıda bırakma riski ile karşı karşıya kalıyor. Oysa başarılı öğrenciler, pırıl pırıl gençler okumak istiyor. Biz artık seçim yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Başarılı öğrenciler arasından seçmeyelim, hepsini okutabilelim istiyoruz. Bu noktada da daha fazla destekçiye, düzenli bağışçıya ihtiyacımız var” dedi.

Güsel Bilal de anıldı

TEV buluşmasında 49 yıl her kademesinde hizmet ettiği kurumda, ilk 28 yılını Vehbi Koç ile birebir çalışarak geçiren, yakın zamanda vefat eden Güsel Bilal de anıldı. TEV ile 1968’de tanıştığını ifade eden yönetim kurulu üyesi iş insanı Fırat Tekin, burs aldığı dönemlerde Güsel Bilal’in her bursiyere olduğu gibi kendisine de büyük yardımları olduğunu kaydetti.

Uzun yıllar Arçelik’in üst yönetimlerinde görev alan TEV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Neyzi de kurumun kurduğu ve faaliyete geçmeye hazırlanan okul ve kız öğrenci yurtları hakkında bilgiler aktardı. Neyzi, 2001’den itibaren TEV bünyesinde Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren okullarının önemli bir hizmet durağı olduğunu kaydetti.

TEV Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Mutuş da ilk yurt dışı oluşumunu Londra’da açan TEV’in, yurt dışı şubelerini faaliyete geçirmeyi planladığını söyledi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, Londra’da TEV gönüllüleri ve geçmiş bursiyerlerinin biraraya gelmesiyle kurulan TEV UK'in çok başarılı çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, “Yeni dönemde Almanya, Hollanda, ABD ve Dubai başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında şubeler açmak istiyoruz” dedi.

TEV’İN BURS UYGULAMALARI DİĞER VAKIFLARA DA ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

TEV, kuruluşundan bu yana sayısız vakıf ve sivil toplum kuruluşunun takip ettiği bir kurum. Dönem başlarında aldığı kararları ve uygulamaları, burs rakamları ile farklı kurum ve kuruluşların da çalışmalarında ilham kaynağı oluyor. TEV’in 2023-2024 akademik yılında önceki yıla göre burs tutarlarını yüzde 100’e yakın bir oranda artırılması bu açıdan değerli sayılmalı. Bu dönem başında önceki yıl 40 bin olan burs başvurusu sayısı, 107 bine ulaştı. Bu yüksek başvuru içinden yeni seçilen 5 bin bursiyer ile birlikte TEV’den burs alan öğrenci sayısı 17 bin 700’e yükseldi.

“Başarılı öğrencilerden seçim yapmayalım, hepsini okutabilelim”

Gençlerin hayallerinin desteklenmesinin ne denli önemli olduğuna dikkat çeken Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomik zorluklar ve özellikle büyük şehirlerde yaşamın güçlüğü nedenleriyle ülkemizin geleceği için umudumuz olan başarılı, parlak ve okumak isteyen gençlerimiz okuyamıyor. Ülkemizin kaynaklarının gelecek vaadeden bu gençler için seferber edilmesi, bağışçı sayımızın artması ve potansiyelli öğrencilerin desteklenmesi son derece kritik. Bir gencin, büyük emeklerle kazandığı üniversiteye gidememesi hayallerinin ellerinden alınması demek” dedi.

Depremzede illerinde burslar iki kat artırıldı

TEV, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki çalışmalarını ilk 10 gün için tespitler yaparak ve ek destekleri planlayarak geçirmiş. Depremzede illerinde 2 bin 570 bursiyeri olan TEV, depremin ardından ek burs imkanlarını devreye almış. TEV camiası, o dönem burs çıkmayan bin 300 öğrenciye de burs imkanı yaratmış, bilgisayar kampanyası düzenlemiş. Bu yıl deprem bölgesine olan burs imkanlarını iki katına çıkaran TEV yönetimi, yüzde 22 olan desteklerini yüzde 44’e yükseltti. TEV, burs veren kişi ve kurumlarının bölgeye kanalize edilmesine de katkı sunarken, deprem illerinde bu dönem bin 200 öğrenciye yeni burs imkanı yaratmış.