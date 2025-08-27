  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı
Takip Et

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 4 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Ekim'de düzenlenecek 2025-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 4 Eylül'e kadar uzatıldı.

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

Eğitim
Kâğıt atıkları doğada çözünebilir saksıya dönüşecek
Kâğıt atıkları doğada çözünebilir saksıya dönüşecek
Kocaeli'de 2 okul için Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan ile protokol imzalandı
Kocaeli'de 2 okul için Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan ile protokol imzalandı
MEB duyurdu: Özel okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB duyurdu: Özel okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB, liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitap seti hazırladı
MEB, liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitap seti hazırladı
Öğretmenler için ikinci yer değişikliği başvuruları başlıyor: Tarih belli oldu
Öğretmenler için ikinci yer değişikliği başvuruları başlıyor: Tarih belli oldu
YÖK Başkanı açıkladı: Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
YÖK Başkanı açıkladı: Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu