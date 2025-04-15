Ulaştırma Bakanlığı'nın ödüllerine Yıldız Teknik Üniversitesi damga vurdu

Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Uraloğlu, "Kara yolu, denizcilik, demir yolu, havacılık-uzay ve haberleşme sektörlerinde yarışan projelerden, 42 proje ile 84 öğrencimiz ödüle layık görüldü" dedi.

Her bir öğrencin emeğinin, geleceğe atılmış bir tohum olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, gençlerin Türkiye'nin geleceğine ışık tutan fikirlerin ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olduklarını söyledi.

“Otomobilden uydulara, savaş uçaklarından gemilere küresel ihracat ülkesi olduk”

Bilgi üretmeyen, ürettiği bilgiyi teknolojiye ve ürüne dönüştüremeyen toplumların ayakta kalmalarının mümkün olmadığına işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu noktada son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek küresel bir ihracat ülkesi olduk. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da, 'yapamazsınız' diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve özgüvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırıp, test yayınlarına başlayarak bir tarih yazdık. Yakında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleriyle hizmete alacağımız TÜRKSAT 6A ile uydularımızın ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak."

“Kurumların projelerinde öğrencilerin yer almasını sağlayacağız”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanı Selami Yazıcı da merkezin projelerinin şekillenmesine gençlerin projeleriyle katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Gençlerin yarışmaya ilgi gösterdiğini de vurgulayan Yazıcı, öğrencilerin fikirlerine dair AR-GE çalışmalarının yapılacağını ve ilgili kurumların projeleri başlatması durumunda öğrencilerin bu projelerde yer almalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi projeleriyle damga vurdu

Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşen törende, Türkiye’nin ulaşım ve iletişim vizyonuna katkı sunacak fikirler ödüllendirildi. Yıldızlı öğrenciler “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053” yarışmasında ödülleri topladı. Yarışmada öğrenciler 4 farklı projeyle ödül aldı.

YTÜ’den Tunahan Delisalihoğlu Zorlu Koşullarda Otonom Drone Tabanlı Haberleşme Ağı ile, Ecem Nur Özen ve Emre Uslu Şehrin Sesi projesi ile, Mustafa Sürmeli Sürdürülebilir ve İnovatif Raylı Taşıma Ağı (SİRTA) ile, Mehmet Keskin, Muzaffer Arda Yelbey, Eren Turhan & Enes Dinçay Cerbe UUV (İnsansız Su Altı Aracı) ile ödüle layık görüldü.

Yarışmaya 62 üniversiteden 205 genç katıldı

Yarışmanın 2'nci döneminde 62 üniversiteden 205 genç 115 projesiyle katıldı. Kara yolu, denizcilik, demir yolu, havacılık-uzay ve haberleşme sektörlerinde yarışan projeler, Ulaştırma Bakanlığı’nın uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildi ve 42 proje ile 84 öğrenci ödüle layık görüldü. Bu yıl mansiyon ödülleri ve proje teşvik ödülleriyle 3 milyon 565 bin lira ödül verildi. Bakanlık yarışmalarla ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde AR-GE kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.