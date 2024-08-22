Üniversite kayıt süreci yarın sona eriyor! Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt süreci başlamıştı. Üniversitelerde kayıt süreci yarın sona erecek. Adaylar için, mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılabilecek. 2 Eylül'den sonraki başvurular için kayıt işlemi yapılmayacak.

Meslek Yüksek Okullarının puanı yükseldi

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, meslek yüksek okullarının puanları yükseldi. Ön lisans pilotaj programı 536 virgül 7 puanın üstünde rekor bir puanla öğrenci aldı. Siber güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı.

"MYO'lar kariyer fırsatı sunacak"

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikliler" dedi. Özvar, "Çağın yeni mesleklerine yönelik açılan meslek yüksek okullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam" açıklamasında bulundu.

Ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.