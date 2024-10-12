Üniversitede 40 kişilik bölümü sadece 2 öğrenci tercih etti

Aksaray Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; okulun eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünde 7’si profesör, 7’si doçent, 1’i doktor ve 2’si araştırma görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi eğitim veriyor. Ancak bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tercih kılavuzunda 40 kişilik genel kontenjana sahip bu bölümü yalnızca 2 öğrenci tercih etti. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre biri Türk, diğeri ise Türkmenistanlı olan bu iki öğrenci, bölümün 17 kişilik akademisyen kadrosu ile geniş sınıflarda eğitim alıyor.

Bu yıl bölümü tercih eden öğrenci sayısında dramatik bir düşüş yaşadıklarını belirten Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, şunları söyledi:

Eğitim Fakülteleri çıkmaza girdi

“Öğretmenlerin atanma süreçlerinde yaşadığı zorluklar nedeniyle öğrenciler artık öğretmen yetiştiren bölümleri tercih etmeyi doğru bulmuyor. Bu durum sadece fen bilgisi alanına ait bir durum değil. Öğretmenliğin diğer branşları için de öğrenciler benzer düşüncelere sahip. Öğrenciler bu fakültede eğitim görmenin bir karşılığının olmayacağı fikrine sahip. Bu durum geçmişte temel bilimlerde de yaşanmıştı. Orada da sorunu pedagojik formasyonla çözmeye çalıştılar ama bu da geldi eğitim fakültelerini vurdu. Aynı kelebek etkisi gibi. Öğrenciler fen bilgisi bölümünü tercih etmedikçe bölümün puanları ve dolayısıyla kalitesi de düşüyor. Eğitim Fakülteleri bu anlamda bir çıkmaza girdi.

Bölümün tamamen kapatılması söz konusu olabilir

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2012 yılında göreve başladım. Fen bilgisi öğretmenliği bölümü o yıl 50 öğrenci alıyordu. Yıldan yıla bu sayı 40 ile 50 arasında değişiklik gösterdi. Bu kontenjanın bazen yarısı doluyordu ama ek yerleştirme ile sayı tamamlanıyordu. Ancak bu yıl 40 kişilik bölümü sadece 2 öğrenci tercih etti. Bu ciddi anlamda üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Diğer yandan belli öğrenci sayısını bu yıl tutturamadığı için önümüzdeki yıl tercih döneminde okulumuzdaki fen bilgisi öğretmenliği bölümü pasif duruma düşecek. Yani öğrenciler tercih edemeyecek. Sonraki yıllarda da genel duruma bakılır ve eğer şartlar bölümün aleyhine olursa tamamen kapatılması da söz konusu olabilir. Bu durum bile bölüme karşı öğrencilerin güven kaybetmesi için önemli bir gösterge.

Bu yıl çok dramatik bir düşüş yaşadık

Şu an fen bilgisi öğretmenliği bölümümüzde, bu yıl eğitim görmeye başlayan 2 öğrenci dahil olmak üzere yaklaşık 110 öğrenci var. Önceki yıllarda da bölüme olan tercihlerde azalma görüyorduk ancak bu yıl çok dramatik bir düşüş yaşadık. Buna benzer durumu daha önce sosyal bilgiler öğretmenliği de yaşamıştı. Şu an bölümdeki iki öğrencimizin biri Türk diğeri ise Türkmenistanlı. Onlar da 2023 yılında KPSS’ye girmiş ancak henüz atanamamış öğretmenlerin serzenişlerini sosyal medyada okuduklarını ve gelecekleri için tedirgin olduklarını dile getirdi.

Kocaman sınıfta 2 öğrenci görmek ilginç

Normalde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin olduğu sınıflarda 2 ya da 3 kişiyle ders işlediğim olmuştu. Ancak lisans seviyesinde ilk defa 2 öğrenciyle ders yapıyorum. Şimdi onlara sanki özel ders veriyorum. Öğrencilerle birebir ilgilenebiliyorum ve daha rahat iletişim kurabiliyorum. Kocaman sınıfta ön sırada oturan sadece 2 öğrenci görmek gerçekten ilginç bir durum.

Üniversitemizde her biri birinden değerli öğretim üyeleri var. Bizler bölüme 30, 60 veya 100 öğrenci de gelse akademik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kısacası biz işsiz kalmayacağız ancak asıl amacımız öğretim yapmak. Bu anlamda dükkanı kapatmayı hiç birimiz istemeyiz. O nedenle bu durum bizlerin kişisel meselesi değil.

Öğrenciler de şaşkın: Sınıfta sayıca bu kadar az olmayı ben de beklemiyordum

Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne yerleşen 2 öğrenciden biri olan Çağrı, bu bölümün tercih listesinde 9’uncu sırada yer aldığını ve ilk sıralara sağlıkla ilgili alanları yazdığını söyledi.

Çağrı, bölüme geldiğinde ve derslere başladığında yalnızca 2 öğrenci olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, “Mezun olduğumda daha az öğretmen adayı ile yarışacağım için bu durumu bir şans olarak değerlendiriyorum” dedi.

Türkmenistan’dan üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen diğer öğrenci Veli ise, “Önceliğim beden eğitimi öğretmenliğiydi ancak olmayınca fen bilgisi öğretmenliğine yöneldim. Sınıfta sayıca bu kadar az olmayı ben de beklemiyordum” diye konuştu.