'Velisi olduğunuz bir öğrenci bulunmamaktadır' ne demek? LGS nakil ekranı hatası nedir?

"Velisi olduğunuz bir öğrenci bulunmamaktadır" ne demek? LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla e devlet üzerinden giriş yapmak isteyen anne babalar "Velisi olduğunuz bir öğrenci bulunmamaktadır" hatasıyla karşılaşıyor. Peki iyi ama LGS nakil ekran hatası nedir? İşte tüm ayrıntılar...

VELİSİ OLDUĞUNUZ BİR ÖĞRENCİ BULUNMAMAKTADIR NE DEMEK?

Bu hata genellikle, LGS yerleştirme sonuçlarının ardından e-Devlet üzerinden sonuçları kontrol etmek isteyen anne babaların sıklıkla karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Genellikle bu yazıyla ebeveyn kendi e-Devlet'i yerine öğrencinin e-Devlet'inden giriş yapmışsa karşılaşabiliyor. Eğer bu şekilde bir hata yoksa ilgili okula giderek düzeltme işleminde de başvurabilirsiniz.

Konuyla ilgili sorun yaşayan bir kişi paylaştığı yazıda, "Arkadaşlar ben kendim zorla buldum o yüzden yardimci olmak isterim bana yardimci olan cok kisi yoktu yapacağınız şey okulunuzu arayin ve velisi olduğunuz öğrenci bulunmamaktadir yaziyor deyin ve siteye giris yapsinlar ve halk etigim merkezine yonlendirilirsiniz ve arayin acik lisedde kaydim var mi deyin yok derlerse ilce egitim mudurlugune gidin (2 yil ust uste sınıfta kaldiysaniz örgün egitimden otomatik alindiniz demek asla orgun egitime gecemezsiniz ozel vb seyler yok aciga geciyorsunuz direk) eger orgun egitime gecebilecek durumunuz varsa ust uste kalmadiysaniz dilekce vb seylerle halletmeye calisin onu hocayla konuşmanız daha iyi olur okudugunuz icin teşekkürler." dedi.