  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. YÖK Başkanı Özvar'dan 'mazeret kayıt hakkı' açıklaması: 12 Eylül'e kadar devam edecek 
Takip Et

YÖK Başkanı Özvar'dan 'mazeret kayıt hakkı' açıklaması: 12 Eylül'e kadar devam edecek 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkının 12 Eylül'e kadar devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÖK Başkanı Özvar'dan 'mazeret kayıt hakkı' açıklaması: 12 Eylül'e kadar devam edecek 
Takip Et

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum."

Eğitim
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye’nin eğitim çınarı Darüşşafaka’da yeni ders yılı başladı
Türkiye’nin eğitim çınarı Darüşşafaka’da yeni ders yılı başladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla paylaşım
Yeni öğretim yılına TOBB’dan 45 yeni okul desteği
Yeni öğretim yılına TOBB’dan 45 yeni okul desteği
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı: Mehmet Emin Okur kimdir?
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı: Mehmet Emin Okur kimdir?