100 milyon adet madeni 5 lira tedavülde: Kağıt paranın yerini alır mı?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından basılan 100 milyon tane hatıra madeni 5 lira piyasadaki yerini aldı. Yeni madeni 5 liraların bir tarafında Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti ile Türkiye Yüzyılına özel tasarlanan logo yer alırken, diğer tarafında ise 5 rakamının yanında TC simgesi bulunuyor.

Eskişehirli kuyumcu Emre Öztürk, tedavüle giren madeni 5 liraları değerlendirdi.

Tedavüle giren yeni madeni 5 liraların tasarımı hakkında konuşan kuyumcu Emre Öztürk, “Madeni 5 liralar özellikle hatıra parası olarak piyasaya sürüldü. Yaklaşık 8,25 gram ağırlığında ve 28 milimetre çapında üretildi. Bu paralar ilk etapta 100 milyon tane basıldı. Tedavülde daha sonra devamı sağlanacak mı bilmiyoruz. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı yıldızları ve özellikler arka tarafında Türkiye Yüzyılı logosu ve Atatürk silueti vazgeçilmez olarak basılmış. Bakır, Çinko ve Nikelin karışımı olarak yapılmış para. Eski 1 liraların gramajında 8, 25 gram geliyor şu anda.” dedi.

Dükkâna gelen müşterilerin madeni 5 lirayı gördüklerinde şaşırdıklarını belirten kuyumcu esnafı Öztürk, kâğıt 5 liralara göre madeni paranın daha az yer kaplamasının bir avantaj oluşturduğunu ifade etti. Kendilerine gelen sorular üzerine madeni 5 liralarının teminini müşterilere sağladıklarını da dile getiren Öztürk, “Müşterilerimiz daha ilk defa gördükleri için şaşırıyorlar. Gördüklerinde gerçekten 5 lira mı diye soruyorlar. İleriki dönemlerde kâğıt paranın yerini alacak mı bilmiyoruz ama şimdilik tedavüle girdi. Eski kâğıt 5 liralara göre daha az yer kaplıyor. Ama ağırlık olarak da daha ağır. Bu paralar yeni çıktığı için müşteriler tarafından nasıl tepki verilecekler bilmiyoruz ama tabi daha hızlı kullanım alanı olabilir. Makineler veya diğer otomatik mekanizmalar 5 liralara dönebilir. Şu anda tedavülde tam yer almadığı ve hatıra parası olarak geçtiği için bundan sonraki süreçte neler olacağını devletimiz belirleyecek. İlk kez çıktığı için vatandaşlar bize sormaya geliyor. Madeni 5 lira var mı diye talepler gelebiliyor. Biz de elimizde olduğu sürece bunu müşterilerimize sağlayabiliyoruz.” diye konuştu.