15 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD'de ÜFE'nin beklentilerin üzerinde artarak, Fed'in bu yıl faizleri ne kadar düşüreceğine ve ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik endişeleri kuvvetlendirmesinin ardından, art arda üç haftadır devam eden kazanımlarını sona erdirmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,18 yükselerek 2.166,05 dolar seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 2 bin 240,54 lira seviyesinde seyrediyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.430,91 lira

Çeyrek altın 3.663,28 lira

Yarım altın 7.326,57 lira

Cumhuriyet altını 14.608 lira

Gremse altın 40.524,00 liradan satılıyor.