15 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 15 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, ABD'de ÜFE'nin beklentilerin üzerinde artarak, Fed'in bu yıl faizleri ne kadar düşüreceğine ve ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik endişeleri kuvvetlendirmesinin ardından, art arda üç haftadır devam eden kazanımlarını sona erdirmeye hazırlanıyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,18 yükselerek 2.166,05 dolar seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 2 bin 240,54 lira seviyesinde seyrediyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.430,91 lira
Çeyrek altın 3.663,28 lira
Yarım altın 7.326,57 lira
Cumhuriyet altını 14.608 lira
Gremse altın 40.524,00 liradan satılıyor.