158 milyon dolarlık satış: RBI, TFI TAB Gıda ve Cartesian'ın Burger King Çin operasyonunu satın aldı

Restaurant Brands International Inc. (RBI), RBI'ın bir yan kuruluşunun Burger King China'daki tüm hisse senetlerini yaklaşık 158 milyon ABD Doları karşılığında TFI Tab Gıda'nın elinde olan TFI Asia Holdings BV ("TFI") ve Pangaea Two Acquisition Holdings XXIII, Ltd ("Cartesian")'den tamamen nakit bir işlemle satın aldığını duyurdu.

RBI'ın açıklamasına göre bu işlemle birlikte RBI artık işletmenin neredeyse %100'üne sahip ve şirketin işletmeye nakit sermaye enjekte etmek ve kontrol sahibi hissedar olmak için yeni bir yerel ortak belirlemesine yardımcı olmak üzere bir danışmanlık firmasıyla çalışacak. Bu, RBI'ın öncelikle franchise işletmeyi sürdürürken deneyimli yerel operatörlerle ortaklık kurma konusundaki uzun vadeli stratejisiyle uyumlu bir karar olarak kabul edildi.

Türkiye'deki operasyonlarını genişletmeye devam edecek

TFI ortkalığıyla Burger King 2012'den bu yana Çin'de yaklaşık 60 restorandan bugün 1500 restorana çıktı ve RBI'ın dünya çapındaki en büyük iş ortaklarından biri olarak Türkiye'deki operasyonlarını genişletmeye devam edeceği belirtildi.

Yine bir diğer yerel ortak olarak Cartesian'ın, Burger King'in pazardaki gelişimini desteklemede önemli bir rol oynadığına ve RBI'ın Çin'de Tim Hortons operasyonunun büyümesinde Cartesian ile ortak olmaya devam ettiği ifade edildi.

RBI Asya Pasifik Başkanı Rafael Odorizzi , "Yıllar boyunca TFI ve Cartesian'ın ortaklığı ve markanın Çin'de genişlemesindeki rolleri için minnettarız. Bu işlem, Burger King için Çin'de yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyor ve yeni bir yerel işletme ortağı belirlerken bölgedeki uzun vadeli büyümeye olan bağlılığımızı güçlendiriyor. Misafirlerimize Çin genelindeki misafirperver restoranlarda yüksek kaliteli yiyecekler ve olağanüstü deneyimler sunmaya kararlıyız" dedi.

RBI'ın 45 milyar dolar cirolu global operasyonu

RBI, 45 milyar dolarlık satış ve 120'den fazla ülke ve bölgede 32 binden fazla restorana sahip dünyanın en büyük hızlı servis restoran şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor. RBI'ın yönetimi altında fast food zincir markaları Tim Hortons, Burger King, Popeyes ve Firehouse Subs yer alıyor.